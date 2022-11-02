Петржела не считает Божовича тренером уровня РПЛ: «Победа над Спалетти ничего не значит!»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил высказывание Миодрага Божовича, который заявил, что является легендой российского футбола.

«Я не знаю, почему Божович это сказал. Работать только в российский командах — чудо. Это ненормально! Зарубежный тренер только в одной стране. Это значит, что Божович — не уровень российских команд? Да. Наверное, Россия это не для него. Победа над Спаллетти с «Ростовом» ничего не значит. Это одна игра! В одном матче можно обыграть любого. Надо постоянно выигрывать, тогда можно будет что-то говорить. Сложно даже сказать, легенда ли он. Сам он чувствует себя легендой. Но главное, что говорят другие», — сказал Петржела «СЭ».

54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».