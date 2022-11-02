Паоло Ваноли рассказал, почему решил уйти из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в интервью «СЭ» рассказал об обстоятельствах и причинах своего решения уйти из клуба после выигрыша Кубка России.

— После финала Кубка Наиль Умяров спросил, остаетесь ли вы. Вы не смогли дать точный ответ. В тот момент уже приняли решение уйти?

— Тогда даже не думал об уходе из клуба. Хотел подождать два-три дня, а потом поговорить с мистером Федуном. После этого разговора и было принято, я бы сказал, страдальческое решение. Но в этот исторический момент оно стало правильным выбором.

— Что вам сказал Федун?

— Он всегда был очень корректен по отношению ко мне. И говорил мне только правду. Все тогда проходили через сложный момент, и услышанное заставило меня задуматься. Я должен был поменять свое решение на 180 градусов. Семья для меня играет большую роль.

— На ваше решение повлиял результат финала? Слышал версию, что поражение могло бы побудить вас работать дальше, а победой вы выжали из «Спартака» максимум.

— Нет. Ни в один из моментов ни перед финалом, ни после него ни секунды не думал о том, что его результат как-то повлияет на мое решение. У меня было намерение оставаться в «Спартаке» долгий период. Никакие исходы отдельных матчей не имели к этому отношения.

Скажу вам больше: смотреть на то, как сейчас играет «Спартак», доставляет мне некоторые внутренние страдания. Ведь я не с ними. Но, с другой стороны, его успехи — это гордость и для меня. Они показывают именно то, что было у меня в голове, что я планировал. «Спартак» приближается к тому, чтобы бороться за чемпионский титул.

— Когда вы улетели из России в Италию, все уже решили? Или уже когда лично поговорили с семьей?

— Повторяю, это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам. Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь.

— По рассказу Умярова, вы написали ему, что решение покинуть «Спартак» не было на сто процентов вашим. Говорят, ваша семья была напугана ситуацией...

— Для всех это был сложный момент, и он до сих пор таким остается. Такие события заставляют переосмыслить нашу жизнь. Хочу поблагодарить посла Италии в России Джорджо Стараче. Он обеспечивал мне поддержку, придавал уверенность в такой непростой момент.

— Федун в выступлении на победном кубковом теплоходе в Москве сказал, что итальянское посольство в России подталкивало вас уехать. Это так?

— Нет-нет. Журналисты неправильно поняли ситуацию. Посольство Италии в Москве помогало мне продолжать работу в России.

— Расскажите о ваших детях, которые, как и жена, не смогли доехать до Москвы.

— У меня две дочери и сын. Старшей дочке 23, она учится в университете в швейцарском Лугано. Сыну 22, он учится на психолога в Риме. Младшая — школьница, ей 12. Жалко, что они не смогли разделить со мной время в Москве. Это было бы важно для них. Но обстоятельства сложились иначе.