За «Динамо» против чешского клуба сыграл тренер по физподготовке
20:44
В контрольном матче «Динамо» на сборе в Австрии принял участие тренер по физподготовке Иван Карандашов.
В заявке на игру с 13-м клубом Чехии «Ческе-Будеёвице» значились лишь 17 полевых футболистов, для более равномерной нагрузки Сандро Шварц на 60-й минуте прибег к помощи ассистента.
У Шиманьски небольшое повреждение, а Шунин, Евгеньев и Фомин пока не присоединились к команде после Евро-2020.
Карандашову 29 лет, он выступал за молдавские и литовские клубы. «Динамо» к выходу тренера на замену уже вело в счете 4:0 (Лесовой — с пенальти, Н'Жи, Гладышев, Захарян).
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