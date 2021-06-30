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«Динамо» разгромило «Ческе-Будеевице» в товарищеском матче

21:00
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В товарищеском матче «Динамо» победило «Ческе-Будеевице» (4:0).

Товарищеский матч

«Ческе-Будеевице» — «Динамо» — 0:4 (0:1)

Голы: Лесовой, 24 — с пенальти (0:1). Нжи, 47 (0:2). Гладышев, 52 (0:3). Захарян, 55 (0:4).

«Динамо»: Будачев, Паршивлюк, Ордец, Лаксальт (Скопинцев, 46), Сазонов (Плиев, 30), Кутицкий, Грулев (Игбун, 46), Моро, Галкин (Захарян, 30), Лесовой (Нжи, 46), Тюкавин (Гладышев, 46).

30 июня.

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