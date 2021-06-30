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«Кубань» обыграла «Сочи» в товарищеском матче

20:02
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«Сочи» провел товарищеский матч против «Кубани». Клуб РПЛ уступил со счетом 1:2.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Кубань» — 1:2 (1:1)

Голы: Козлов, 11 (0:1). Дуганджич, 42 — с пенальти (1:1). Unknown, 90+3 — с пенальти (1:2).

«Сочи»: Заболотный (Адамов, 46), Цаллагов, Заика (Маргасов, 46), Прохин (Шакуро, 46), Барач (Барсов, 60), Юрганов (Пруцев, 46), Попов (Колмаков, 46), Юсупов (Игрок на просмотре, 60), Бурмистров, Дуганджич (Павлов, 60), Игрок на просмотре (Игрок на просмотре, 46).

Предупреждения: Юрганов, 28. Шакуро, 60.

30 июня.

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