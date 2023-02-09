Юрий Семин: «Сможет ли Дзюба спасти «Локомотив» от вылета? Время покажет»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.
«Как оцениваю переход Дзюбы в «Локомотив»? Я не отношусь к рукодвству железнодорожников, все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти «Локомотив» от вылета? Не знаю. Время покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.
8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.
Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.
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|36
|
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|5
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|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
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|8
|2
|7
|27-27
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|
7
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|1
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|25
|
8
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|7
|4
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
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|5
|5
|7
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|20
|
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|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
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30 тур
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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