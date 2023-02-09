Юрий Семин: «Сможет ли Дзюба спасти «Локомотив» от вылета? Время покажет»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Как оцениваю переход Дзюбы в «Локомотив»? Я не отношусь к рукодвству железнодорожников, все вопросы адресуйте им. Сможет ли Артем спасти «Локомотив» от вылета? Не знаю. Время покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.