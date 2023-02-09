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Агент Медведева: «Никита с каждым днем чувствует себя все лучше, но до работы на поле еще далеко»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, рассказал, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Никита с каждым днем чувствует себя все лучше, но до работы на поле еще далеко, пока сказать не могу. Он много работает, бегает, но упражнения с мячом не выполняет. Честно, мы с ним о сроках возвращения не общались. Главное, что с ним все хорошо и он с командой», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В сентябре Медведев получил травму одной из связок коленного сустава в кубковом матче с «Оренбургом». Сейчас футболит находится на сборах вместе с командой в Абу-Даби.

В текущем сезоне голкипер принял участие в двух матчах Кубка России за «Ростов» и не пропустил ни одного мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-medvedeva-s-kazhdy-m-dnem-nikita-chuvstvuet-sebya-luchshe-no-do-polya-poka-daleko/
Никита Медведев
Футбол
ФК Ростов
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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