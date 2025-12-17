Семин — о лимите на легионеров: «Не понимаю, как его ужесточение может развить наш футбол»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа о лимите на легионеров.

49 процентов опрошенных считают, что иностранные игроки повышают уровень РПЛ, 60 процентов — что делают его более зрелищным, 57 процентов — что усиливают конкуренцию внутри команд.

«Хорошие легионеры делают наш футбол более зрелищным. Я бы даже так сказал: именно хорошие футболисты являются движущей силой нашего чемпионата. Я бы не стал делить игроков на россиян и легионеров. Что касается ужесточения лимита, то не понимаю, как это может развить наш футбол», — сказал Семин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Александр Козлов