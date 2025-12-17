Семин — о лимите на легионеров: «Не понимаю, как его ужесточение может развить наш футбол»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа о лимите на легионеров.
49 процентов опрошенных считают, что иностранные игроки повышают уровень РПЛ, 60 процентов — что делают его более зрелищным, 57 процентов — что усиливают конкуренцию внутри команд.
«Хорошие легионеры делают наш футбол более зрелищным. Я бы даже так сказал: именно хорошие футболисты являются движущей силой нашего чемпионата. Я бы не стал делить игроков на россиян и легионеров. Что касается ужесточения лимита, то не понимаю, как это может развить наш футбол», — сказал Семин «СЭ».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
Александр Козлов
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
|0
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10
|Ростов
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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15
|Родина
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0-0
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
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