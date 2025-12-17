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17 декабря 2025, 13:45

Семин — о лимите на легионеров: «Не понимаю, как его ужесточение может развить наш футбол»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа о лимите на легионеров.

49 процентов опрошенных считают, что иностранные игроки повышают уровень РПЛ, 60 процентов — что делают его более зрелищным, 57 процентов — что усиливают конкуренцию внутри команд.

«Хорошие легионеры делают наш футбол более зрелищным. Я бы даже так сказал: именно хорошие футболисты являются движущей силой нашего чемпионата. Я бы не стал делить игроков на россиян и легионеров. Что касается ужесточения лимита, то не понимаю, как это может развить наш футбол», — сказал Семин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

Александр Козлов

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Юрий Семин
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Семин назвал трех лучших легионеров РПЛ в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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