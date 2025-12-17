Семин назвал трех лучших легионеров РПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» назвал трех лучших легионеров РПЛ в этом сезоне.

«По моему мнению, лучшими легионерами в нашем чемпионате являются Джон Кордоба, Мойзес и Эсекьель Барко», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2025/26 32-летний Джон Кордоба провел 24 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач.

На счету 30-летнего Мойзеса 23 игры за ЦСКА, один гол и три результативные передачи.

26-летний Эсекьель Барко сыграл за «Спартак» 21 матч, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.

Александр Козлов