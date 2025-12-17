Агент Сауся о возможном уходе игрока из «Балтики»: «При достойном предложении будет диалог»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Балтики» Владислава Сауся, в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес российских клубов к 22-летнему футболисту.

«Мне ничего неизвестно на счет переговоров других клубов с «Балтикой» по Саусю. Возможный уход Владислава из «Балтики» этой зимой? Мне кажется, что клуб не будет отпускать лидеров этой зимой. Но при достойном предложении будет диалог, Влад не исключение», — сказал Талаев «СЭ».

Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.