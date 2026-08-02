Семин: «Черчесов — очень самолюбивый тренер. Его мотивация против «Спартака» будет на высочайшем уровне»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Ахмата» во 2-м туре РПЛ.

«Черчесов — очень самолюбивый тренер, хорошо знающий свое дело. Всем московским командам против него будет тяжело. «Ахмат» прекрасно подготовлен. Это показал матч против «Локомотива». Мотивация у Станислава Саламовича против «Спартака» будет на высочайшем уровне. В начале чемпионата бывает много неожиданностей», — сказал Семин «СЭ».

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» пройдет на «Ахмат Арене» в воскресенье, 2 августа, и начнется в 20.30 по московскому времени.