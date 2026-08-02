Беглов не считает обидным для «Зенита» прозвище «бомжи»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает шуточное прозвище «бомжи» обидным для футболистов и болельщиков «Зенита».

«У футбольных болельщиков своя культура. Поклонники ЦСКА — «кони», «Спартака» — «мясо». Главное, что «Зенит» — чемпион. Опять и снова. Самый титулованный клуб в стране. Этого никто не может отрицать. И «Газпром Арена» — лучший стадион в Европе, что тоже бесспорно. Поэтому, как говорится, хоть горшком называй, а факт останется фактом», — цитирует Беглова ТАСС.

«Зенит» 11 раз становился чемпионом России. Петербургский клуб также выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.