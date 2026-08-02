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2 августа, 12:18

Источник: Широков выставил на продажу особняк в Подмосковье за 770 миллионов рублей

Сергей Ярошенко

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выставил на продажу особняк в подмосковном «Миллениум Парке», сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, первоначально Широков оценивал недвижимость в 800 миллионов рублей, однако позднее снизил стоимость на 30 миллионов — до 770 миллионов. Площадь дома составляет 820 кв. м. В особняке расположены гостиная, терраса, спортзал, гараж на несколько автомобилей и помещение для персонала. Дом также обставлен итальянской мебелью.

Отмечается, что недвижимостью уже интересовался потенциальный покупатель, однако сторонам не удалось договориться. Семья Широкова уже подобрала другой дом и планирует переезд.

Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Последним клубом хавбека был ЦСКА. В разные годы футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сатурн» и другие команды.

Широков трижды становился чемпионом России — дважды в составе «Зенита» и один раз с ЦСКА. С петербургским клубом он также выиграл Кубок России, два Суперкубка страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

За сборную России игрок провел 57 матчей и забил 13 голов. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Источник: Mash на спорте
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Роман Широков
Футбол
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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