Источник: Широков выставил на продажу особняк в Подмосковье за 770 миллионов рублей

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выставил на продажу особняк в подмосковном «Миллениум Парке», сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, первоначально Широков оценивал недвижимость в 800 миллионов рублей, однако позднее снизил стоимость на 30 миллионов — до 770 миллионов. Площадь дома составляет 820 кв. м. В особняке расположены гостиная, терраса, спортзал, гараж на несколько автомобилей и помещение для персонала. Дом также обставлен итальянской мебелью.

Отмечается, что недвижимостью уже интересовался потенциальный покупатель, однако сторонам не удалось договориться. Семья Широкова уже подобрала другой дом и планирует переезд.

Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Последним клубом хавбека был ЦСКА. В разные годы футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Рубин», «Химки», «Сатурн» и другие команды.

Широков трижды становился чемпионом России — дважды в составе «Зенита» и один раз с ЦСКА. С петербургским клубом он также выиграл Кубок России, два Суперкубка страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

За сборную России игрок провел 57 матчей и забил 13 голов. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.