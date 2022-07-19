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Юрий Семин: «Вендел — это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о том, что «Зенит» продлит контракт с полузащитником Венделом.

«Поздравляю «Зенит», если они действительно сохранили Вендела. Молодцы. Вендел — это топ-звезда нашей лиги, лучший игрок РПЛ на данный момент, ярчайший футболист. Другой вопрос, насколько это вообще возможно в нынешней ситуации — сохранить легионера.

Мало ли, что еще ФИФА разрешит им делать с контрактами. В любом случае, если Вендел останется в «Зените» на следующий сезон, это показатель хорошей работы тренера и руководства», — сказал Семин «РБ Спорт».

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Бразилец уже успел стать двукратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-vendel-luchshij-futbolist-rpl/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Юрий Семин
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