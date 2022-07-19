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Бывший руководитель ЦСКА раскритиковал трансферную политику «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный тренер и бывший руководитель ЦСКА Авалу Шамханов прокомментировал трансферную политику петербургского «Зенита».

— Я категорически против такого количества южноамериканцев в составе. Вы взгляните на ту обстановку, которая вокруг сейчас в нашей стране — ну какие тут бразильцы? Нужно дать дорогу молодым нашим ребятам! Хорошо, выиграют они еще десять лет подряд чемпионство, но что с этого? Я бы посмотрел, как Семак справился бы без этих иностранцев.

— А вы считаете, что без бразильцев Семак не сможет добиться успеха в чемпионате?

— Проблема заключается в том, что в «Зените» он ничего не решает по большому счету. Я хорошо знаю Сергея Богдановича, он хороший человек. В свое время он попросил меня взять его брата в «Черноморец». Я тогда отказался предлагать его Долматову и сказал Семаку: «Честно, Серег, он этот уровень не потянет». Но в данной ситуации его желание угодить кому-то может сыграть с ним злую шутку. Не деньги в футбол играют, понимаете? Вот взяли они столько игроков на разные позиции, контракт с Венделом хотят продлить, но зачем? Вы посмотрите первые туры — обычно в стартовых матчах побеждают те, у кого есть дух, а это очень много будет значить. Вот и проверим, кто чего стоит, — цитирует Шамханова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/avalu-shamhanov-po-bol-shomu-schetu-v-zenite-semak-nichego-ne-reshaet/
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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