Бывший руководитель ЦСКА раскритиковал трансферную политику «Зенита»
Футбольный тренер и бывший руководитель ЦСКА Авалу Шамханов прокомментировал трансферную политику петербургского «Зенита».
— Я категорически против такого количества южноамериканцев в составе. Вы взгляните на ту обстановку, которая вокруг сейчас в нашей стране — ну какие тут бразильцы? Нужно дать дорогу молодым нашим ребятам! Хорошо, выиграют они еще десять лет подряд чемпионство, но что с этого? Я бы посмотрел, как Семак справился бы без этих иностранцев.
— А вы считаете, что без бразильцев Семак не сможет добиться успеха в чемпионате?
— Проблема заключается в том, что в «Зените» он ничего не решает по большому счету. Я хорошо знаю Сергея Богдановича, он хороший человек. В свое время он попросил меня взять его брата в «Черноморец». Я тогда отказался предлагать его Долматову и сказал Семаку: «Честно, Серег, он этот уровень не потянет». Но в данной ситуации его желание угодить кому-то может сыграть с ним злую шутку. Не деньги в футбол играют, понимаете? Вот взяли они столько игроков на разные позиции, контракт с Венделом хотят продлить, но зачем? Вы посмотрите первые туры — обычно в стартовых матчах побеждают те, у кого есть дух, а это очень много будет значить. Вот и проверим, кто чего стоит, — цитирует Шамханова «РБ Спорт».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1