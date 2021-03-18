Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«Хороший матч, очень интересный, но опять же, удаление сыграло свою роль, — сообщил Мостовой «СЭ». — «Краснодар» начал здорово, спокойно забил, контролировал игру. Даже в меньшинстве пытался навязывать атаки. «Динамо» молодцы, потому что замены, в отличии от «Краснодара», совершались правильно. У бело-голубых вышли парни, которые могут побороться и забить. А у «Краснодара» вышли те, кто напортачили. Все вопросы к Мусаеву. Может, он не разобрался в игре, даже не знаю. Мне кажется, если бы не было удаления, то «Динамо» мог и проиграть».

Мостовой также считает, что «Динамо» не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Лига чемпионов? Думаю, вряд ли. «Динамо» очень молодая команда, которой не хватает опыта. Это было видно даже сегодня по первому тайму, когда бело-голубые ничего не показывали», — добавил Мостовой.

Команда Сандро Шварца вышла на пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, «Краснодар» остался девятым — 34 балла.

(Артем Бухаев)