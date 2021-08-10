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Полузащитника «Ахмата» Швеца обвинили в угрозах соседям по дому в Москве

07:52
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец и его жена Кристина поссорились с жильцами московского жилищного комплекса. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», жена 28-летнего футболиста поставила коляску в общем коридоре и перегородила проход. Жильцы возмутились и начали обсуждать это в общем чате дома.

Швец угрожал людям связями, а его жена хвасталась успешной карьерой футболиста. Также она добавила, что с людьми из Чечни лучше не связываться.

Соседи испугались угроз и перестали обсуждать проблему. Затем они создали отдельный чат без семьи Швеца.

«Никто не угрожал. Я нормально написал, распространять ничего не надо. Я запрещаю. Вы же знаете, где я играю. Меня накажут и вас накажут», — прокомментировал ситуацию Швец.

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Евгений Козинов все материалы автора

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