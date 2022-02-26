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Сегодня, 21:25

«Не могу сказать, что есть какие-то перспективы». Гаврилов — о поражении «Спартака» от ЦСКА

Гаврилов считает, что у «Спартака» игра команды осталась на прежнем уровне
Микеле Антонов

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал отреагировал на поражение красно-белых в матче 19 тура Тинькофф РПЛ от ЦСКА (0:2).

«Красно-белые усилились, ну и дальше что? Есть ли какие-то перспективы? Я и не могу сказать уже. О какой перспективе может идти речь? Если игра осталась на том же уровне, получается и не было смысла менять тренера», — сказал Гаврилов «СЭ».

Для нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли это первая игра в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 20-го тура команда сыграет в гостях с «Динамо» (6 марта).

ЦСКА занимает четвертое место и в следующем туре сыграет с «Нижним Новгородом» (5 марта).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:2
ЦСКА
Голы
Юсуф Языджи, 49 (0:1), Зайнутдинов, 79 (0:2)
Спартак
Селихов Жиго (Кутепов, 90+5) Айртон Джикия (Хлусевич, 84) Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин (Ларссон, 69) Соболев (Николсон, 69) Промес
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Фукс (Набабкин, 75) Дивеев Карраскаль (Мухин, 90) Гбамен (Яковлев, 90) Медина (Зайнутдинов, 56) Бийол Юсуф Языджи (Эджуке, 75) Обляков Заболотный
Предупреждения
Умяров 40’, Мозес 90+6’  -  Марио Фернандес 24’, Карраскаль 30’, Эджуке 83’
Судьи
Мешков (Дмитров) Сафьян (Москва) Петросян (Бронницы)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Алексей Березуцкий считает, что новички команды сыграли хорошо против «Спартака»
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Ахмат – Уфа
 - : -
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Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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