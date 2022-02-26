Гаврилов считает, что у «Спартака» игра команды осталась на прежнем уровне

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал отреагировал на поражение красно-белых в матче 19 тура Тинькофф РПЛ от ЦСКА (0:2).

«Красно-белые усилились, ну и дальше что? Есть ли какие-то перспективы? Я и не могу сказать уже. О какой перспективе может идти речь? Если игра осталась на том же уровне, получается и не было смысла менять тренера», — сказал Гаврилов «СЭ».

Для нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли это первая игра в РПЛ. «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче 20-го тура команда сыграет в гостях с «Динамо» (6 марта).

ЦСКА занимает четвертое место и в следующем туре сыграет с «Нижним Новгородом» (5 марта).