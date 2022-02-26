Алексей Березуцкий считает, что новички команды сыграли хорошо против «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру новичков армейской команды в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

«Все новички сыграли хорошо. Те, кто приехал в начале сборов, полностью вписались в команду. Без сомнений, есть над чем работать и что улучшать. После сборов нужно нащупать игровой ритм, есть куда стремиться», — сказал Березуцкий.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров (23 очка), ЦСКА идет четвертым (33 очка).