Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0) отметил, что Юсуф Языджи является штатным исполнителем штрафных в команде.

Напомним, что 25-летний турок на 49-й минуте со штрафного забил первой гол в этой встрече.

«Почему Языджи бил штрафной? Это решение нашего тренерского штаба. Он у нас исполняет все стандарты, — отметил Березуцкий. — Открытием это назвать нельзя. В тренировочном процессе мы видим, как он может делать. По этим качествам он один из лучших.

Почему Акинфеев вводил больше мяч ногами? 99% действий вратари совершают ногами. Мы просили его играть ногами. На мой взгляд, Акинфеев один из лучших вратарей в лиге, играющий ногам".