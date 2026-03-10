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10 марта, 11:15

Белоус: «По каким критериям «Спартак» выбирал Карседо? Мы же не в угадайку играем!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Акроном» (4:3) в 20-м туре РПЛ.

— Что тут сказать? Пожалуй, «Спартак» на победу наиграл, больше создал моментов. Но каким образом? Вырвал три очка в самой концовке во встрече со средненьким «Акроном». Веселая игра, нечего добавить... — говорит Белоус.

— Какой футбол ставит «Спартаку» Карседо?

— Я бы хотел сказать о другом. Почему-то у главного спонсора «Спартака» есть какая-то маниакальная страсть к иностранным тренерам. Это было и в эпоху Федуна. Такой вектор мы наблюдаем и сейчас. Был Станкович, теперь Карседо... Но есть же другой наглядный пример. Московское «Динамо»! Там поверили в молодого специалиста Ролана Гусева, бывшего игрока этой команды. Сейчас, наверное, все со мной согласятся, что он поставил «Динамо» потрясающий футбол! На него любо-дорого смотреть. А что в «Спартаке»?

— Валидольная победа над «Акроном».

— Я не сторонник кадровых решений руководства этого клуба. Не понимаю, по каким критериям выбрали на роль главного тренера Карседо. У меня нет объяснения. Где он работал? На Кипре? Ну и что? За это его надо звать в один из самых титулованных клубов СССР и России?! Мы же не в угадайку играем! Где логика-то?

— Веселый футбол, шоу, эмоции.

— Хм... В свое время я рискнул и назначил главным тренером «Москвы» молодого Слуцкого. Ему тогда было всего 34 года. Но на тот момент он уже доказал свою состоятельность в дубле, выиграл золотые медали, понимаете? Там была своя логика. А какие аргументы есть у «Спартака» в пользу Карседо? Разве он адаптирован к нашей лиге? Да, когда-то давно был помощником у Эмери. Ну и что? Знаете, что меня еще неприятно удивило?

— Что же?

— Он испанец, у него есть переводчик. А он дает интервью на довольно ломаном английском языке. Зачем? Кто его будет понимать? Да никто! Похоже, он оторван от наших реалий. Так что я никак не могу взять в толк, почему в «Спартаке» такая слепая вера в иностранцев. Какой итоговый результат? Что выиграл Абаскаль? Чего добился Станкович? В какой футбол играет «Спартак» при Карседо?

Юрий Белоус и&nbsp;Хуан Карседо.«По каким критериям «Спартак» выбирал Карседо? С Тихоновым было бы точно не хуже»

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ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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