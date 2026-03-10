Белоус: «По каким критериям «Спартак» выбирал Карседо? Мы же не в угадайку играем!»
Футбольный функционер Юрий Белоус в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Акроном» (4:3) в 20-м туре РПЛ.
— Что тут сказать? Пожалуй, «Спартак» на победу наиграл, больше создал моментов. Но каким образом? Вырвал три очка в самой концовке во встрече со средненьким «Акроном». Веселая игра, нечего добавить... — говорит Белоус.
— Какой футбол ставит «Спартаку» Карседо?
— Я бы хотел сказать о другом. Почему-то у главного спонсора «Спартака» есть какая-то маниакальная страсть к иностранным тренерам. Это было и в эпоху Федуна. Такой вектор мы наблюдаем и сейчас. Был Станкович, теперь Карседо... Но есть же другой наглядный пример. Московское «Динамо»! Там поверили в молодого специалиста Ролана Гусева, бывшего игрока этой команды. Сейчас, наверное, все со мной согласятся, что он поставил «Динамо» потрясающий футбол! На него любо-дорого смотреть. А что в «Спартаке»?
— Валидольная победа над «Акроном».
— Я не сторонник кадровых решений руководства этого клуба. Не понимаю, по каким критериям выбрали на роль главного тренера Карседо. У меня нет объяснения. Где он работал? На Кипре? Ну и что? За это его надо звать в один из самых титулованных клубов СССР и России?! Мы же не в угадайку играем! Где логика-то?
— Веселый футбол, шоу, эмоции.
— Хм... В свое время я рискнул и назначил главным тренером «Москвы» молодого Слуцкого. Ему тогда было всего 34 года. Но на тот момент он уже доказал свою состоятельность в дубле, выиграл золотые медали, понимаете? Там была своя логика. А какие аргументы есть у «Спартака» в пользу Карседо? Разве он адаптирован к нашей лиге? Да, когда-то давно был помощником у Эмери. Ну и что? Знаете, что меня еще неприятно удивило?
— Что же?
— Он испанец, у него есть переводчик. А он дает интервью на довольно ломаном английском языке. Зачем? Кто его будет понимать? Да никто! Похоже, он оторван от наших реалий. Так что я никак не могу взять в толк, почему в «Спартаке» такая слепая вера в иностранцев. Какой итоговый результат? Что выиграл Абаскаль? Чего добился Станкович? В какой футбол играет «Спартак» при Карседо?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5