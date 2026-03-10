Белоус: «Кто из россиян мог возглавить «Спартак»? Тихонов. Хуже точно не было бы»

Футбольный функционер Юрий Белоус не понимает, почему «Спартак» назначил главным тренером команды Хуана Карседо.

— Разница забитых и пропущенных мячей «Спартака» при Карседо — 9-10.

— О том и речь! Все же начинается с печки, с обороны. А здесь: два от «Сочи», пять от «Динамо», три от «Акрона». И что дальше? Молодцы, конечно, что обыграли «Акрон», но...

— Перспектив вы не видите?

— Лично я — нет. Мы вообще-то говорим о таком великом клубе, как «Спартак». Пусть нам просто кто-то объяснит, по каким критериям выбрали именно этого специалиста.

— А вы считаете, что на российском рынке есть специалист, который смог бы успешнее тренировать «Спартак»?

— Давайте далеко ходить не будем. Есть же знаковые фигуры для «Спартака», которые уже попробовали себя в тренерской профессии. Тот же Андрей Тихонов! Почему нет? Хуже точно не будет! Дайте возможность своим ребятам проявить себя в родном клубе. Тем более сегодня мы не играем в Лиге чемпионов. Никаких глобальных задач по попаданию в еврокубки не стоит. Так пусть трудятся свои! С Тихоновым хуже точно не будет! Повторюсь, посмотрите на «Динамо», где сейчас работает Гусев. Вот этот подход мне гораздо ближе и понятнее.