Представитель Дзюбы сообщил, что нападающий не принимал решения о завершении карьеры

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что форвард принял решение о завершении карьеры летом 2026 года.

Ранее об этом сообщил журналист Максим Никитин.

«Могу опровергнуть эту информацию. Артема вчера спросили про «Спартак», на что он ответил, что летом решит и будет думать о будущем. Ситуация не менялась, решения о завершении карьеры нет. И я лично сам надеюсь, что Артем еще поиграет, но точное решение примем вместе с ним ближе к лету», — сказал Гольдман «СЭ».

В этом сезоне на счету нападающего 5 голов и 4 голевые передачи в 18 матчах за тольяттинцев. Его контракт с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.

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