Кафельников раскрыл, почему четыре года не смотрит футбол

Экс первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» объяснил, почему перестал следить за футболом.

«Не смотрю матчи «Спартака» и не знаю, что происходит. Мне не интересно. Когда команда выступала в еврокубках, была конкуренция, я смотрел. А сейчас не интересно. С момента отстранения я вообще не смотрел футбол. Мне по определению не интересен сейчас чемпионат России. Планирую снова начать следить, когда нас вернут», — сказал Кафельников «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

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