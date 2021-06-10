Юрист высказался о решении «Уфы» подать в суд на Зарему Салихову

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал «СЭ» решение «Уфы» подать в суд на Зарему Салихову, супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна. 10 июня об этом сообщил «СЭ» председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.

«Иска нет, доводов по иску тоже нет, так как нет самого иска. Пока преждевременно оценивать перспективы. Как можно говорить о перспективах того, чего нет? Если мы, например, не знаем родится ребенок или нет, то как мы можем оценивать его шансы стать темноволосым или блондином? У всего шансы 50 на 50. Либо выиграют, либо нет», — сказал Пацев «СЭ».

Ранее Салихова подвергла критике работу бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который занимал должность в московском клубе с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся на аналогичный пост в «Уфу».

(Данил Алешин)

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