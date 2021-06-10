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Экс-тренер «Краснодара» Мусаев — о дорогих вещах: «Это понты какие-то? Я заработал каждую копейку»

16:59
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как относится к дорогим вещам и объяснил, зачем надел худи Gucci и кепку Dsquared на один из матчей бывшей команды.

«Купил этой весной. Я на тот момент уже ушел из клуба. Меня пригласили на матч. Я знал, что буду в ложе, а ее обычно не снимают. Было тепло, я в майке, а в машине лежала эта худи.Конечно, если б знал, что будут меня показывать, оделся по-другому, но с другой стороны, мне 37 лет — должно быть как-то неудобно?

Я все деньги заработал, каждую копейку, и что я с ними делаю, что ношу — это только мое личное дело, но вы позитивно настроены...» - цитирует Мусаева Sports.ru.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.sports.ru/football/1097917147-musaev-o-xudi-gucci-nekotorye-dumayut-dorogie-veshhi-eto-ponty-ya-zara.html

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