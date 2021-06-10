Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как относится к дорогим вещам и объяснил, зачем надел худи Gucci и кепку Dsquared на один из матчей бывшей команды.

«Купил этой весной. Я на тот момент уже ушел из клуба. Меня пригласили на матч. Я знал, что буду в ложе, а ее обычно не снимают. Было тепло, я в майке, а в машине лежала эта худи.Конечно, если б знал, что будут меня показывать, оделся по-другому, но с другой стороны, мне 37 лет — должно быть как-то неудобно?



Я все деньги заработал, каждую копейку, и что я с ними делаю, что ношу — это только мое личное дело, но вы позитивно настроены...» - цитирует Мусаева Sports.ru.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара», возглавил основную команду в 2018 году. Под его руководством «Краснодар» дважды стал бронзовым призером РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов.