Источник: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым, вратарь намерен продолжать карьеру

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, в скором времени станет известно, насколько футболист останется в московском клубе. Ранее сообщалось, что вратарь может в ближайшее время завершить карьеру.

Также журналист пишет, что ЦСКА продлит до 2025 года контракт Наира Тикнизяна.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.