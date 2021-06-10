Источник: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым, вратарь намерен продолжать карьеру
16:47
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По данным источника, в скором времени станет известно, насколько футболист останется в московском клубе. Ранее сообщалось, что вратарь может в ближайшее время завершить карьеру.
Также журналист пишет, что ЦСКА продлит до 2025 года контракт Наира Тикнизяна.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.
Дополнительная информация:
Читайте также
Шестикратного чемпиона мира по бенди похоронили в 30 лет. Это прошло мимо нас — русский хоккей в России уже умер
9
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю