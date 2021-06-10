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Источник: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым, вратарь намерен продолжать карьеру

16:47
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлит контракт с клубом, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, в скором времени станет известно, насколько футболист останется в московском клубе. Ранее сообщалось, что вратарь может в ближайшее время завершить карьеру.

Также журналист пишет, что ЦСКА продлит до 2025 года контракт Наира Тикнизяна.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду армейцев с 2003 года. В составе красно-синих он шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/384

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