В «Динамо» рассказали, почему Бальбуэна пропустил матч против «Спартака»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника Фабиана Бальбуэны. 33-летний парагваец пропустил воскресный матч 28-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Бальбуэна почувствовал небольшой дискомфорт в субботу, поэтому в воскресенье отправили заниматься индивидуально», — сказал Родионов «СЭ».

В этом сезоне Бальбуэна провел за «Динамо» 24 матча.