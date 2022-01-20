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Сегодня, 16:10

Языджи будет выступать за ЦСКА под 97-м номером

Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник Юсуф Языджи будет выступать за ЦСКА под 97-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.

24-летний турок перешел в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль».

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/4978
РПЛ
ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 13
Артем Дзюба

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Зенит

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
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Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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