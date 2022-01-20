Языджи будет выступать за ЦСКА под 97-м номером
Полузащитник Юсуф Языджи будет выступать за ЦСКА под 97-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.
24-летний турок перешел в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль».
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/4978
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