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Суд продлил арест бывшему гендиректору «Тамбова» Коноваловой до 26 марта

Карен Саркисян
Корреспондент

Ленинский районный суд Тамбова продлил арест бывшему генеральному директору «Тамбова» Ольге Коноваловой до 26 марта, сообщает «Тамбовская жизнь».

Коновалова находится в СИЗО с сентября 2021 года. По версии следствия, с июня 2020 года в течение года «Тамбов» не выплачивал зарплату 114 работникам клуба, в результате чего образовалась задолженность в 200 млн рублей.

Ранее суд продлил срок содержания в СИЗО бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова до 24 марта.

Источник: https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/20220120134247106606.html/sud-na-dva-mesyatsa-prodlil-arest-byvshemu-gendirektoru-fk-tambov-olge-konovalovoj/
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