Суд продлил арест бывшему гендиректору «Тамбова» Коноваловой до 26 марта

Ленинский районный суд Тамбова продлил арест бывшему генеральному директору «Тамбова» Ольге Коноваловой до 26 марта, сообщает «Тамбовская жизнь».

Коновалова находится в СИЗО с сентября 2021 года. По версии следствия, с июня 2020 года в течение года «Тамбов» не выплачивал зарплату 114 работникам клуба, в результате чего образовалась задолженность в 200 млн рублей.

Ранее суд продлил срок содержания в СИЗО бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова до 24 марта.