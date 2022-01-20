Смолов сыграет в стартовом составе «Динамо» в первом товарищеском матче после перерыва

«Динамо» объявило заявку на товарищеский матч против команды Вооруженных сил Катара.

В стартовый состав московской команды попал нападающий Федор Смолов. Встреча состоится сегодня, 20 января. Игра начнется в 17.15 по московскому времени.

12 января «Динамо» объявило о возвращении Смолова. Контракт с нападающим рассчитан на полтора года с опцией продления еще на один год.