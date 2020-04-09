Ярошик полагает, что футбол быстро восстановится после паузы из-за коронавируса

Экс-игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик считает, что футбол должен достаточно быстро восстановиться после простоя из-за пандемии коронавируса.

— Думаю, сейчас проблемы будут у всех отраслей, — сказал «Известиям» именитый чешский игрок Иржи Ярошик. — Но футбол всегда был и остается уникальным продуктом. Миллионы людей обожают эту игру. Мне кажется, футбол должен достаточно быстро вернуть свои позиции, когда все это закончится.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 525 377 человека. Умерших — 87 894, выздоровевших — 319 286.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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