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Судейство

Сегодня, 14:45

Красная карточка тренеру в подтрибунке не показывается. Потому ее не было в протоколе матча «Ростов» — «Пари НН»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

После матча 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Пари НН» (4:0) в СМИ появилась информация, что судья Ян Бобровский в подтрибунном помещении наказал главного тренера гостей Виктора Гончаренко и показал ему красную карточку. Кроме того, при просмотре распространившейся в соцсетях видеозаписи были слышны слова арбитра: «Красная карточка тренеру. Свидетелей полно».

На самом деле красную карточку в подтрибунном помещении ни до игры, ни в перерыве, ни после матча показывать не нужно. Карточки показываются с момента выхода на поле для его предматчевого осмотра до момента ухода с поля после окончания матча (включая серию послематчевых пенальти).

Если инцидент случается в подтрибунке до игры или в перерыве, официальное лицо команды, к которому применяется дисциплинарная санкция, уведомляется, что ему запрещен доступ в техническую зону. А если наказание случается после завершения матча, достаточно сделать соответствующую поясняющую запись в протоколе и сообщить о ней представителю клуба, за который заявлен нарушитель. Эта запись потом будет учтена организацией, проводящей турнир, и дисциплинарными органами.

Соответственно никакой красной карточки Бобровский Гончаренко не показывал. Но зачем-то судья произнес упомянутую фразу. А запись в протоколе арбитрами сделана: «После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Ганчаренко В.М. сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру». В разделе «Официальные лица. Удаления», естественно, ничего нет.

ФК Ростов
ФК Урал
Виктор Гончаренко
Ян Бобровский
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«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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16
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