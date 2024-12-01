«Локомотив» — «Химки»: Бакаев снова вывел гостей вперед

«Химки» второй раз вышли вперед в матче с «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ — 2:1.

На 32-й минуте отличился Зелимхан Бакаев. За 3 минуты до этого железнодорожники сравняли счет встречи благодаря голу Владислава Сарвели.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».