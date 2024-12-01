«Локомотив» — «Химки»: гости выигрывают после первого тайма

«Химки» после первого тайма на выезде обыгрывают «Локомотив» в матче 17-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 17-й минуте открыл форвард гостей Антон Заболотный. На 29-й минуте «Локомотив» отыгрался благодаря голу Владислава Сарвли, но уже три минуты спустя «Химки» снова вышли вперед, отличился Зелимхан Бакаев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».