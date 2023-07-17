Якубко: «Болельщики ЦСКА будут обижать Фернандеса, и это заслуженно»

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио... Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА и, думаю, это будет заслуженно. Потому что поступок неправильный с его стороны. Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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