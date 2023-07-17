Якубко: «Болельщики ЦСКА будут обижать Фернандеса, и это заслуженно»
Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио... Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА и, думаю, это будет заслуженно. Потому что поступок неправильный с его стороны. Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.
17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
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|Зенит
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -