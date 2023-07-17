Газзаев — о Фернандесе: «Это очень хорошее приобретение для «Зенита». Марио принесет большую пользу»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Как мы знаем, Марио очень хотел перейти в ЦСКА, но из-за трансферных проблем между клубами этого совершить не удалось. Оперативно сработал «Зенит», сделал предложение, сделка состоялась. Клуб пригласил Марио, он прошел медицинское обследование и был заявлен под шестым номером. На мой взгляд, это очень хорошее приобретение для «Зенита». Марио на протяжении 10 лет демонстрировал очень высокий уровень игры не только за ЦСКА, но и за национальную сборную России. Если он будет в своих кондициях — принесет большую пользу «Зениту», — сказал Газзаев «СЭ».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.