Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (4:1).

— В чем слагаемое успеха «Ростова»?

— Желание бороться, отдаваться игре. Претензии к игроками по самоотдаче и по выполнению плана на игру предъявить нельзя.

— Сегодня «Ростов» нанес большое количество ударов по воротам. Бить из любых позиций — задача на матч?

— Перед каждой игрой я говорю игрокам, что нужно больше наносить ударов по воротам.

?- Щетинин забил сегодня потрясающий гол. Что-то успели ему сказать?

— Поздравил с победой.

— В «Ростове» здорово прогрессируют молодые игроки. Это ваша инициатива или вынужденная мера?

— Многие из них были на сборах основной команды. Понятно, что они играют в большей степени из-за того, что нас покинули некоторые футболисты. Наши молодые игроки используют свои шансы на 200 процентов.