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Карпин прокомментировал крупную победу «Ростова» над «Локомотивом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (4:1).

— В чем слагаемое успеха «Ростова»?

— Желание бороться, отдаваться игре. Претензии к игроками по самоотдаче и по выполнению плана на игру предъявить нельзя.

— Сегодня «Ростов» нанес большое количество ударов по воротам. Бить из любых позиций — задача на матч?

— Перед каждой игрой я говорю игрокам, что нужно больше наносить ударов по воротам.

?- Щетинин забил сегодня потрясающий гол. Что-то успели ему сказать?

— Поздравил с победой.

— В «Ростове» здорово прогрессируют молодые игроки. Это ваша инициатива или вынужденная мера?

— Многие из них были на сборах основной команды. Понятно, что они играют в большей степени из-за того, что нас покинули некоторые футболисты. Наши молодые игроки используют свои шансы на 200 процентов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
4:1
Локомотив
Голы
Щетинин, 33 (1:0), Осипенко, 43 (2:0), Полоз, 61 (3:0), Комличенко, 70 (4:0), Изидор, 81 (4:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин (Поярков, 88) Глебов Байрамян Тугарев (Селява, 60) Лангович Щетинин (Сухомлинов, 90) Полоз Комличенко (Соу, 89)
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Баринов Бека Бека (Марадишвили, 46) Жемалетдинов (Керк, 63) Тикнизян Петров (Рыбус, 42) Кухта (Бабкин, 46) Изидор
Предупреждения
Осипенко 30’  -  Изидор 30’, Живоглядов 66’, Баринов 82’
Удаления
Тикнизян 36’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Большаков (Санкт-Петербург) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/1958
Валерий Карпин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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