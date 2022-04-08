Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу шансов «Динамо» на чемпионство.

«У «Динамо» есть шансы на чемпионство в этом сезоне, на мой взгляд. Учитывая, что «Зенит» в последние три года становился чемпионом, им будет тяжело удержать преимущество. Как показывает практика, с каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства, когда ты единственный претендент на титул. Поэтому «Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» в этом плане более голодные до побед. Поэтому динамовцы сейчас приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», — цитирует Малафеева Sport24.

В турнирной таблице текущего сезона «Зенит» идет на первом месте, имея 49 очков после 23 туров. «Динамо» — на втором месте. У москвичей 46 очков.