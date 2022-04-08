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«Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» более голодные до побед». Малафеев — о чемпионской гонке в РПЛ

Вячеслав Малафеев рассказал о шансах «Динамо» на чемпионство
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу шансов «Динамо» на чемпионство.

«У «Динамо» есть шансы на чемпионство в этом сезоне, на мой взгляд. Учитывая, что «Зенит» в последние три года становился чемпионом, им будет тяжело удержать преимущество. Как показывает практика, с каждым годом становится сложнее удерживать пальму первенства, когда ты единственный претендент на титул. Поэтому «Зениту» сейчас морально посложнее, а «Динамо» в этом плане более голодные до побед. Поэтому динамовцы сейчас приложат максимум усилий, чтобы побороться за чемпионство», — цитирует Малафеева Sport24.

В турнирной таблице текущего сезона «Зенит» идет на первом месте, имея 49 очков после 23 туров. «Динамо» — на втором месте. У москвичей 46 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-08-malafeyev-zenitu-v-borbe-za-chempionstvo-moralno-slozhneye-a-dinamo-v-etom-plane-boleye-golodnyye-do-pobed

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Вячеслав Малафеев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
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Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
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 - : -
9.04 19:30
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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