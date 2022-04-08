В «Химках» опровергли информацию о разногласиях игроков команды с Сергеем Юраном

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном бойкоте игроков подмосковной команды матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Глупость! Полный бред и выдумка. Кому это выгодно? Тут много интересантов. Нужно учитывать плотность таблицы и предстояющую игру с одним из лидеров», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее, 8 апреля, появилась информация, что ряд игроков подмосковной команды не согласны с главным тренером Сергеем Юраном по вопросам формирования стартового состава.