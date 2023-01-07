Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:02

Колосков: «Среди футболистов РПЛ открытием становиться некому, а вот «Локомотив» может преподнести сюрприз»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кто из футболистов может стать открытием второй части сезона РПЛ.

«У нас открываться некому. Все футболисты играют ни шатко, ни валко, на среднем уровне. Здесь открытий не жду.

А вот как команда «Локомотив» может преподнести сюрприз. В моем представлении «Локомотив» имеет хорошие перспективы значительно улучшить игру и результаты", — сказал Колосков Sport24.

После 17 туров «Локомотив» с 13 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-07-koloskov-sredi-futbolistov-rpl-otkrytiyem-stanovitsya-nekomu-a-vot-lokomotiv-mozhet-prepodnesti-syurpriz
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
80 миллионов и возможное возвращение Плющенко и Загитовой. Что ждет фигуристов во второй части сезона?
«Хочу, чтобы дочь жила на две страны». История любви шахматиста Раджабова и внучки актрисы Максаковой
Медведев карикатурой оценил выборы нового спикера палаты представителей США
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Украинские войска в пятый раз за текущие сутки обстреляли Донецк
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Анзор Кавазашвили заявил о низкой эффективности академии «Зенита»
Гильермо Абаскаль не покинет «Спартак» зимой
ЦСКА назвал состав на первый тренировочный сбор в ОАЭ
В «Оренбурге» рассказали, когда брат Марцела Лички Марио присоединится к команде
Спортивный директор «Локомотива» заявил, что не слышал о том, чтобы Дзюба предлагал свои услуги клубу
Лантратов: «Конкуренция — хорошая вещь. Поэтому не раздумывая согласился на переход в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гильермо Абаскаль не покинет «Спартак» зимой

Анзор Кавазашвили заявил о низкой эффективности академии «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости