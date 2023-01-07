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Сегодня, 18:12

Анзор Кавазашвили заявил о низкой эффективности академии «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил о низкой эффективности академии «Зенита».

«Когда-то давно Галицкий озвучил свою мечту: чтобы на поле стадиона «Краснодар» одновременно вышли 11 воспитанников его академии. Тогда над ним все смеялись, но в итоге у Галицкого получилось воплотить эту сказку в жизнь.

Может ли такое произойти еще в каком-то клубе РПЛ? Это маловероятно. Хотя «Спартак» в последнее время радует своей работой с молодежью, у них в академии люди не зря зарплату получают. Свои ребята появляются и тащат клуб вперед.

В «Зените» же все наоборот. У них играют только их звездные бразильцы. Своих ребят можно по пальцем пересчитать. В «Зените» никогда не выйдут на поле 11 воспитанников. А ведь туда бешеные бабки вливают и никакого результата. Их академия — деньги на ветер», — сказал Кавазашвили «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-v-zenite-nikogda-ne-vy-jdut-na-pole-11-vospitannikov-ih-akademiya-den-gi-na-veter/
Анзор Кавазашвили
ФК Зенит
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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