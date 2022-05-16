Колосков считает, что лучше Дзюба играть уже не будет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об отказе нападающего Артема Дзюбы подписывать новый контракт с «Зенитом».

«Наверное, Дзюба останется в команде, если ему оставят зарплату, — сказал Колосков «СЭ». — Но если действительно речь идет о понижении зарплаты, Дзюбе придется выбирать между «Зенитом» и зарплатой. Бытовая ситуация. Не хочешь понижения зарплаты — уходи в другой клуб. Ничего удивительного нет. Дзюбе давно реализовался как игрок хорошего уровня. Лучше играть он уже не будет. Хуже — может быть. В любом случае он будет приносить пользу любой команде».

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард может перейти в «Црвену Звезду» или «Фенербахче».