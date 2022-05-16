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Колосков — о Дзюбе: «Не хочешь понижения зарплаты — уходи в другой клуб. Лучше он играть уже не будет»

Колосков считает, что лучше Дзюба играть уже не будет
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об отказе нападающего Артема Дзюбы подписывать новый контракт с «Зенитом».

«Наверное, Дзюба останется в команде, если ему оставят зарплату, — сказал Колосков «СЭ». — Но если действительно речь идет о понижении зарплаты, Дзюбе придется выбирать между «Зенитом» и зарплатой. Бытовая ситуация. Не хочешь понижения зарплаты — уходи в другой клуб. Ничего удивительного нет. Дзюбе давно реализовался как игрок хорошего уровня. Лучше играть он уже не будет. Хуже — может быть. В любом случае он будет приносить пользу любой команде».

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард может перейти в «Црвену Звезду» или «Фенербахче».

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
3
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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