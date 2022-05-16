Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Фенербахче», сообщает Metaratings.

По данным источника, турецкий клуб уже предложил контракт 33-летнему россиянину. У футболиста также есть варианты остаться в «Зените» со значительным снижением зарплаты или перейти в сербскую «Црвену Звезду».

Утверждается, что форвард считает уровень чемпионата Сербии низким и склоняется к тому, чтобы принять предложение «Фенербахче».

Дзюба выступает за «Зенит» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 13 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за команду во всех турнирах. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года.