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Сегодня, 17:12

Артему Реброву неприятно, когда российских футболистов называют сытыми котами

Анна Горшкова
Корреспондент
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров заявил, что ему неприятно, когда российских футболистов называют сытыми котами.

«Вчера перед матчем было важное событие. Лично для меня очень неприятно, когда я слышу о том, что наши футболисты — сытые коты, которые живут для себя и не обращают внимания на проблемы вокруг! Я знаю, как много средств и внимания каждый из них тратит на решение проблем, окружающих всех нас. Материальных и моральных.

Да, я помню: принято считать, что добрые дела любят тишину. Но сейчас немного другое время. Кричать, конечно, об этом не нужно, но знать люди обязаны. Именно поэтому, видя весь тот объем помощи другим, я прошу ребят рассказывать о своих поступках. Настоящих, мужских. Не стесняться.

Вчера был как раз один из таких моментов. Казалось бы, небольшой, но такой важной помощи для Сони Даниловой. А именно — новая кресло-коляска, купленная на командные средства. Спасибо парням во главе с капитаном Джи и фонду «Спартак — детям» за организацию передачи сертификата», — написал Ребров в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 15 мая, красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://t.me/koordinator32/168
Артем Ребров
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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