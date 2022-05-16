Артему Реброву неприятно, когда российских футболистов называют сытыми котами

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров заявил, что ему неприятно, когда российских футболистов называют сытыми котами.

«Вчера перед матчем было важное событие. Лично для меня очень неприятно, когда я слышу о том, что наши футболисты — сытые коты, которые живут для себя и не обращают внимания на проблемы вокруг! Я знаю, как много средств и внимания каждый из них тратит на решение проблем, окружающих всех нас. Материальных и моральных.

Да, я помню: принято считать, что добрые дела любят тишину. Но сейчас немного другое время. Кричать, конечно, об этом не нужно, но знать люди обязаны. Именно поэтому, видя весь тот объем помощи другим, я прошу ребят рассказывать о своих поступках. Настоящих, мужских. Не стесняться.

Вчера был как раз один из таких моментов. Казалось бы, небольшой, но такой важной помощи для Сони Даниловой. А именно — новая кресло-коляска, купленная на командные средства. Спасибо парням во главе с капитаном Джи и фонду «Спартак — детям» за организацию передачи сертификата», — написал Ребров в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 15 мая, красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.