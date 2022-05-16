«Джикачкаааааааа». Соболев показал улов Джикии на рыбалке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев показал улов защитника Георгия Джикии на рыбалке.

В своем Telegram-канале форвард опубликовал видео и подписал: «ДЖИКАЧКАААААААА».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает 10-е место, набрав 38 очков в 29 матчах. В последнем туре команда сыграет на выезде против «Химок». Встреча пройдет 21 мая.

Также красно-белым предстоит сыграть с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Матч состоится 29 мая на стадионе «Лужники».