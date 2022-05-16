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Сегодня, 17:05

«Джикачкаааааааа». Соболев показал улов Джикии на рыбалке

Александр Соболев показал улов Джикии на рыбалке
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Александр Соболев показал улов защитника Георгия Джикии на рыбалке.

В своем Telegram-канале форвард опубликовал видео и подписал: «ДЖИКАЧКАААААААА».

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает 10-е место, набрав 38 очков в 29 матчах. В последнем туре команда сыграет на выезде против «Химок». Встреча пройдет 21 мая.

Также красно-белым предстоит сыграть с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Матч состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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21.05 17:00
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 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
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