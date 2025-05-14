Колосков: «Зениту» надо поклониться в ножки Венделу»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру бразильского полузащитника Вендела за «Зенит».

13 мая журналист Иван Карпов сообщил, что Вендел с 10 чемоданами и девушкой был замечен в аэропорту Пулково на стойке регистрации. По данным источника, бразильский футболист отправился в Рио-де-Жанейро с пересадкой в ОАЭ.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев 14 мая сообщил «СЭ», что Вендел вернется в Санкт-Петербург.

«Он был одним из ведущих футболистов клуба, никогда не сачковал, в каждом матче отдавался полностью», — цитирует Вячеслава Колоскова Legalbet.

По словам почетного президента РФС, к Венделу не должно быть претензий. В каждом матче 27-летний полузащитник отдавался полностью и никогда не сачковал, считает он.

В сезоне-2024/25 Вендел в 27 матчах за «Зенит» забил 2 гола и отдал 13 голевых передач. С клубом он выиграл четыре чемпионских титула.