Карпин — главный кандидат на пост тренера «Динамо»

По информации «СЭ», на сегодня главный кандидат на пост тренера «Динамо» — Валерий Карпин.

Переговоры клуба и тренера в продвинутой стадии, но с РФС о совмещении пока договоренности нет.

1 мая бело-голубые объявили об уходе Марцела Лички, который руководил командой с июня 2023 года, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Валерий Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года. С 2021 года специалист совмещал пост главного тренера команды с работой в сборной России.

После 28 туров «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками.