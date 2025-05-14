Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы довольны Глебовым»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру опорного полузащитника бело-голубых Данила Глебова.

«Мы довольны Глебовым. Он собственным примером показывает всем остальным игрокам и молодым футболистам, как нужно отдаваться на поле, выкладываться и бороться», — цитирует Пивоварова Legalbet.

По словам Пивоварова, Глебов провел хороший матч 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). А приз лучшему игроку матча 28-тура со «Спартаком» (2:0) менеджер назвал заслуженным.

25-летний хавбек перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля. Глебов выступал за команду с 2019 года. За «Динамо» он провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.