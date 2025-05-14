Футбол
14 мая 2025, 13:34

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы довольны Глебовым»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру опорного полузащитника бело-голубых Данила Глебова.

«Мы довольны Глебовым. Он собственным примером показывает всем остальным игрокам и молодым футболистам, как нужно отдаваться на поле, выкладываться и бороться», цитирует Пивоварова Legalbet.

По словам Пивоварова, Глебов провел хороший матч 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). А приз лучшему игроку матча 28-тура со «Спартаком» (2:0) менеджер назвал заслуженным.

25-летний хавбек перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля. Глебов выступал за команду с 2019 года. За «Динамо» он провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.

Источник: Legalbet
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
  • Михаси

    Динамовцы невероятно довольны приходом Глебова. Еще бы пару сильных ребят в защиту - и будет реальный претендент на чемпионство.

    15.05.2025

  • Dron56

    Глебов начал прибавлять , в следующем сезоне выйдет на новый уровень... Вот только кто будет у Динамо тренером ? ...

    14.05.2025

