Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы довольны Глебовым»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил игру опорного полузащитника бело-голубых Данила Глебова.
«Мы довольны Глебовым. Он собственным примером показывает всем остальным игрокам и молодым футболистам, как нужно отдаваться на поле, выкладываться и бороться», — цитирует Пивоварова Legalbet.
По словам Пивоварова, Глебов провел хороший матч 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). А приз лучшему игроку матча 28-тура со «Спартаком» (2:0) менеджер назвал заслуженным.
25-летний хавбек перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля. Глебов выступал за команду с 2019 года. За «Динамо» он провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|1 : 0
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 0
|28.02
|14:30
|Краснодар – Ростов
|2 : 1
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|2 : 1
|28.02
|20:00
|Динамо Мх – Рубин
|2 : 1
|1.03
|13:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4
Новости