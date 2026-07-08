Колосков — о возможном допуске российских клубов и сборных: «Теоретически Чеферин еще может одуматься»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что ФИФА рассмотрит вопрос о снятии запрета с российских сборных после того, как МОК рекомендовал международным федерациям отменить ограничения, введенные в отношении российских спортсменов.

«Все решать будут международные федерации. Все отборочные соревнования проводит УЕФА. На олимпийский турнир, например, отбор уже начался. Мы туда не попадаем. К тому же, УЕФА недавно заявил, что российские клубы в соревнованиях в следующем сезоне не примут.

Теоретически Чеферин еще может одуматься. Но это маловероятно. Шансы на наш допуск остаются, будем надеяться, что наши представители и дипломаты активно займутся продвижением этого вопроса», — сказал Колосков «СЭ».

Российские сборные и клубы не участвуют в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.